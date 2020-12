Det forteller finansprofilen i NRK-podkasten Drivkraft.

– For å være helt ærlig... Det å drive med finans er jo ikke rocket science. Det er jo ikke vanskelig. Det er det faktisk ikke. I England ansetter de prester, historikere og psykologer og alt mulig. I England har de mye bredere opplæringsbakgrunn. I USA også.

Det sier Nicolai Tangen på spørsmål om man bør begynne tidlig med finans for å bli god. På samme måte som man bør stå igjen på "løkka" for å bli god i fotball.

– I Norge spesialiserer vi oss veldig tidlig. Det kommer litt an på hvilken type finans, men rent generelt er ikke det å forvalte penger nødvendigvis vanskelig. Er du ingeniør, kan du bli en kjempegod kapitalforvalter, sier Tangen.

Kjøpte aksjer som 15-åring

Sørlendingen legger til at det finnes spesialister på ulike felt innenfor finans, hvor man må være flink. Han tror ikke man trenger en bestemt egenskap, men at man kan lykkes med ulike bakgrunner.

Tangen forteller at han samlet flasker som ung for å få råd til kamera, ferie eller påhengsmotor for eksempel. Oljefondsjefen kjøpte sine første aksjer som 15-åring, og sier han fikk interesse for aksjemarkedet tidlig.

Støy

Han leste magasiner og hørte på børsnoteringene på radioen. Han "skylder" på at han var elendig i sport, og måtte finne på noe annet. Dermed dro han hjem eller til biblioteket for å lese.

Det har vært mye støy rundt ansettelsen av Tangen som ny Oljefond-sjef grunnet hans eierandel i AKO Capital. Kritikerne fryktet at Tangen kunne ha flere interesser. Senest tirsdag fant Norges Banks tilsynsorgan tegn til at avtalen ikke er helt vanntett, skriver Dagens Næringsliv.

Representantskapet mener nemlig at Tangen kan kjøpe tilbake eierandelen når han en gang slutter som oljefondssjef.

Stor formue

Tilsynsorganet har derfor bedt hovedstyret i Norges Bank om å redegjøre for hvordan de kan hindre et slikt potensielt tilbakekjøp.

På Kapitals ferske liste over de 400. rikeste i Norge , er Tangen på 30. plass. Han rykket opp hele elleve plasser på Kapitals liste fra fjoråret.

Formuen har økt fra 5,5 milliarder til 7,3 milliarder kroner, et hopp på 1,8 milliarder kroner. Fra 2018 har han økt formuen med 4,1 milliarder kroner.

Startet i London

Tangen er utdannet siviløkonom, og sørlendingen har også mastergrad i kunsthistorie og en av verdens største kunstsamlinger fra skandinavisk modernisme. Han anbefaler stadig varmt kokkekurs.

Han startet karrieren som analytiker i meglerhuset Cazanove i London i 1992. På slutten av 90-tallet startet han hegdefondet Egerton. I 2005 etablerte Tangen AKO Capital.