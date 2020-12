Apple stiger kraftig på rykter om produksjonsøkning

Apple stiger over fire prosent på Wall Street tirsdag. Det skjer etter at nettavisen Nikkei rapporterte at techgiganten planlegger å produsere 96 millioner iPhoner i første halvår 2021, som er en årlig økning på nesten 30 prosent.

- Den planlagte produksjonen for de neste to neste kvartalene er bestemt, og utsiktene er ganske lyse, skal en Apple-leverandør ha sagt til Nikkei.

- Etterspørselen til iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max er sterkere enn vi antok, mens etterspørselen etter iPhone 12 er i tråd med prognosen. iPhone 12 mini er derimot litt dårligere, skal leverandøren ha sagt videre.

Ifølge Nikkei planlegger Apple også en aggressiv produksjon av MacBook Pro og iMac Pro for 2021.

Apple har nå en markedsverdi på over 2.100 milliarder dollar. Så langt i år er aksjen opp rundt 75 prosent.