Bred oppgang på Wall Street - Apple viste vei

Det var bred oppgang på Wall Street tirsdag. Alle de tre toneangivende indeksene steg, og alle er nære rekordnivåer.

Investeringsstrateg David Waddell i Waddell and Associates sa ifølge CNBC at de høye nivåene kan moderere det som vanligvis er en sterk sesongmessig trend for aksjer.

– Vi har kanskje allerede fått et julenisse-rally, sa Waddell.

Håp om en avtale for en ny støttepakke bidro til den positive stemningen. Speaker i Representantenes Hus, Nancy Pelosi, inviterte tirsdag toppmedlemmer av kongressen til et møte i et forsøk på å ferdigstille avtalen om en støttepakke.

Sjefsøkonom Luke Tilley i Wilmington Trust mener at en ny stimuluspakke er nødvendig for å opprettholde den økonomiske innhentingen før vaksineringene begynner for alvor.

- Med økningen i antall smittetilfeller og vaksineringer fremdeles et stykke frem i tid, kan vi se ytterligere svekking i sysselsetting. Og hvis vi ikke får en ny stimuluspakke vil 10-11 millioner mennesker miste arbeidsledighetsstøtte med en gang, og det vil ramme forbruket, sier han til CNBC.

Markedet venter også på utfallet av rentemøtet til Federal Reserve som kunngjøres onsdag. Det er ventet at Fed vil signalisere lave renter i den overskuelige fremtiden. Det er ifølge Reuters ventet at distribusjonen av vaksiner vil forbedre Feds utsikter for 2021.

Ellers meldte mat- og legemiddeltilsynet i USA, FDA, at Modernas covid-19-vaksine møter forventningene til hastebruk. Vaksinen er foreløpig ikke godkjent for hastebruk av amerikanske myndigheter, men Washington Post skrev tirsdag at det kan skje allerede denne uka etter møtet som skal finne sted på torsdag.

Dow Jones steg 1,14 prosent til 30.200,50.

25 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble Apple som steg 5,01 prosent på rykter om at selskapet ønsker å øke produksjonen av iPhone med nærmere 30 prosent i første halvår 2021.

Walt Disney steg 2,78 prosent, mens Goldman Sachs endte opp 2,0 prosent.

Caterpillar klatret 2,01 prosent, mens Nike steg 2,28 prosent.

Taperen ble Salesforce som falt 0,49 prosent.

Nasdaq steg 1,25 prosent til 12.595,06.

Tesla falt 1,03 prosent, mens Nikola steg forsiktige 0,43 prosent.

Moderna falt 5,06 prosent til tross for at FDA meldte at selskapets vaksine møter forventningene til hastebruk.

Airbnb falt 4,0 prosent.

S&P 500 steg 1,29 prosent til 3.694,63.

Blant vinnerne var oljeserviceselskapet Halliburton som steg 5,85 prosent, og eBay som klatret 5,06 prosent.

Blant taperne var Pfizer som falt 1,25 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt 7,04 prosent til 2,98.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 0,82 prosent til 50,70 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 1,19 prosent til 47,55 dollar per fat.

Gullprisen er opp 1,33 prosent til 1.856,40 dollar per unse.

Bitcoin er opp 1,64 prosent til 19.516 dollar.