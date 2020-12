Oppgang i vente på Oslo Børs

Førhandelen til IG Trading antydet en oppgang på rundt 0,4 prosent i 07.30-tiden, men har nå styrket seg ytterligere til 0,5 prosent. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror at hovedindeksen åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,5] prosent.

Oljeprisen

Et fat brent-olje koster onsdag morgen 50,57 dollar, ned 0,22 prosent. WTI-oljen er ned 0,15 prosent til 47,55 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 50,66 dollar fatet ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

På tirsdag lanserte IEA en ny rapport med fremtidsutsiktene for energimarkedet, og mener blant annet at utrullingen av vaksiner ikke vil reversere etterspørselssvekkelsen i markedet på kort sikt.

IEA nedjusterte samtidig estimatene for oljeetterspørselen med 50.000 fat pr. dag på kort sikt og 170.000 fat neste år. Nedgangen er i stor grad drevet av lavere reisevirksomhet.

«På etterspørselssiden er den store kortsiktige risikoen forventninger i USA, spesielt for lavere drivstoffetterspørsel og usikkerhet om hvor mange som vil ta vaksinen», skriver en FGE-analytiker i et notat.

Asia

Det er bred oppgang på Asia-børsene i dag, godt hjulpet av tirsdagens oppgang på Wall Street.

I Japan stiger Nikkei 0,26 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 0,27 prosent.

Shanghai Composite i Kina synker 0,03 prosent, og CSI 300 er opp 0,15 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,78 prosent.

I Sør-Korea løftes Kospi 0,52 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,72 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,58 prosent.

Wall Street

Det var bred oppgang på Wall Street tirsdag. Alle de tre toneangivende indeksene steg, og nærmer seg nye rekordnivåer.

Dow Jones steg 1,14 prosent til 30.200,50

Nasdaq steg 1,25 prosent til 12.595,06

S&P 500 steg 1,29 prosent til 3.694,63

Håp om en avtale for en ny støttepakke bidro til den positive stemningen. Speaker i Representantenes Hus, Nancy Pelosi, inviterte tirsdag toppmedlemmer av kongressen til et møte i et forsøk på å ferdigstille avtalen om en støttepakke.

Markedet venter også på utfallet av rentemøtet til Federal Reserve som kunngjøres onsdag. Det er ventet at Fed vil signalisere lave renter i den overskuelige fremtiden. Det er ifølge Reuters ventet at distribusjonen av vaksiner vil forbedre Feds utsikter for 2021.

Teknologigiganten Apple utmerket seg og steg hele 5,01 prosent på rykter om at selskapet ønsker å øke produksjonen av iPhone med nærmere 30 prosent i første halvår 2021.

Hovedindeksen

Av selskapsnyheter onsdag har Elektroimportøren første handelsdag på Euronext Growth, mens Agilyx holder en kvartalsoppdatering.

Oslo Børs endte med flat utvikling tirsdag. Hovedindeksen endte i 936,66 – likt som mandag – og det ble omsatt aksjer for 5 milliarder kroner.

Droneselskapet Nordic Unmanned hadde tirsdag første handelsdag på Euronext Growth. Aksjen klatret markant og endte som gårsdagens vinner. Første handelsdag meldte selskapet at det inngår droneavtale til 10 millioner med Bane NOR.

Teknologiselskapet Q-Free steg tirsdag på relativt høy omsetning. Kapsch TrafficCom solgte alle sine Q-Free-aksjer tirsdag, mens Rieber & Søn har sikret seg 12,1 millioner aksjer i selskapet.

Inflexion Private Equity Partners vil komme med et bud om å kjøpe Infront på 34,40 kroner pr. aksje. Infront-aksjen klatret markant etter nyheten.

Kriserammede Norwegian falt ytterligere tirsdag, mens investorene rigger seg mot generalforsamligen på torsdag.

Dette skjer i dag - onsdag

Makro:

Norge: Skatteregnskap november, kl. 08.00

Japan: Handelsbalanse november, kl. 00.50

Japan: PMI desember, kl. 01.30

UK: KPI november, kl. 08.00

UK: PPI november, kl. 08.00

Frankrike: PMI desember, kl. 09.15

Tyskland: PMI desember, kl. 09.30

ØMU: PMI desember, kl. 10.00

UK: PMI desember, kl. 10.30

ØMU: Handelsbalanse oktober, kl. 11.00

ØMU: Arbeidskraftskostnader 3. kv., kl. 11.00

Canada: KPI november, kl. 14.30

USA: Detaljhandel november, kl. 14.30

USA: Markit PMI desember, kl. 15.45

USA: Lager usolgte varer oktober, kl. 16.00

USA: NAHB boligindeks desember, kl. 16.00

USA: Fed, rentebeslutning kl. 20.00, pressekonf. kl. 20.30

Annet:

Elektroimportøren: Første handelsdag på Euronext Growth

Agilyx: Kvartalsoppdatering kl. 08.00, webcast kl. 14.00

Sbanken: Ekstraordinær generalforsamling, Bergen, kl. 10.00

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30