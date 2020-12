Meglerhus sabler kursmålet på oljeserviceselskap

Pareto Securities nedjusterer kursmålet på Northern Ocean til 16 kroner fra 23 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen opprettholdes, ifølge en analyse onsdag.

Meglerhuset påpeker lavere teknisk utnyttelse for og svak drift i 2020 og beholder deres antatte kapitalkostnad på 15 prosent pr. nå. Fra neste år og fremover, har det imidlertidig et annet syn.

«Fra 2021 og utover forventer vi at midlertidige skatteregler i Norge vil føre til en positiv nyhetsstrøm, og vi trekker frem Northern Ocean og Odfjell Drilling som svært potente aksjer. De vil dra nytte av økt synlighet og lavere risiko i estimatene», skriver Pareto i analysen.

Skatteendringene Pareto referer til er at myndighetene har godkjent en ordning for skattelette som midlertidig åpner for skattefordeler for NCS-prosjekter som er sanksjonert innen utgangen av 2022.

Meglerhuset opprettholder en kjøpsanbefaling og kursmålet på 20 kroner på Odfjell Drilling-aksjen.

Northern Ocean-aksjen er opp 66,13 prosent de siste tre månedene til 10,30 kroner. Odfjell Drilling-aksjen er ned 48,04 prosent i år til 17,0 kroner.