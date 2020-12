Tirsdag ble en svært god dag for de toneangivende indeksene på Wall Street. Alle indeksene steg og Dow Jones og S&P 500 nærmer seg ny all-time high. Nasdaq stengte til ny all-time high, godt hjulpet av Apple, som steg over 5 prosent på positive produksjonsnyheter.

De amerikanske politikerne skal være nær enighet om en ny stimulansepakke på over 900 millioner dollar. Brorparten av pakken (ca.750 milliarder dollar) skal partene allerede ha kommet i mål med.

«Investorene reagerte med å sende børsene opp igjen, etter tre dager med fall», skriver Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, i onsdagens morgenkommentar.

Han påpeker også at brorparten av en stimulipakke kan bli skilt ut i en egen pakke før jul.

Asia og oljepris

Den positive stemningen i USA smittet over til Asia, til tross for at smittesituasjonen i Europa og USA bekymrer investorene.

«Forhåpentligvis vil smittetrenden snu i takt med utrullingen av en rekke effektive vaksiner i 2021», skriver Berntsen.

Det ble sluppet nye positive makrotall fra regionen i natt, denne gang fra Japan. Tallene fra det japanske finansdepartement viste at eksporten steg med over fire prosent på årsbasis i november.

Oljelagrene i USA steg forrige uke, ifølge API, noe som isolert sett er negativt for prisen. Den har uansett holdt seg oppe i påvente av en ny stor amerikansk stimulipakke.