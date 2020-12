SBB vil med i krigen om Entra igjen

– Vi mener vi er presset ut av budrunden ved å ikke få mulighet til å gjøre dette på skikkelig vis. Det er grunn til å tro at denne prosessen har vært rigget til fordel for én part, når vi ikke får samme tilgang til informasjon som Castellum, sa adm. direktør i SBB, Ilija Batljan til Finansavisen forrige onsdag.

Han trakk SBBs bud umiddelbart, men nå, én uke senere, sender selskapet ut en børsmelding hvor de ikke bare vurderer å by på nytt, men SBB utelukker heller ikke et høyere bud.

Onsdag formiddag sendte SBB et brev til styret i Entra med en liste med krav for å gjennomføre due diligence (selskapsgjennomgang).

Kontaktet av aksjonærer

Ilija Batljan vil ikke kommentere saken ytterligere, men ifølge børsmeldingen er SBB blitt kontaktet av visse Entra-aksjonærer som ser fordeler i SBBs tilbud, og anbefaler en due diligence.

Og med mulighet for en grundigere selskapsgjennomgang, så utelukker heller ikke svenskene et høyere bud på Entra enn sist.

«Videre kan funn i prosessen gi grunnlag for en forbedring i vilkårene i tilbudet.» heter det i børsmeldingen.

Det opprinnelige budet til SBB var 165 kroner pr. aksje og en kontantdel på 115,50 kroner pr. aksje. De svenske selskapene Castellum og SBB har lenge kriget om Entra og både dem i mellom og blant analytikere, har det vært uenigheter om hvilket bud som har vært det beste.

Castellums bud, som i likhet med SBB ikke er blitt anbefalt av styret i Entra, er på 171 kroner pr. aksje, men med en langt lavere kontantdel på 25,68 pr. aksje.

Castellum har sikret seg aksjene staten (Nærings- og fiskeridepartementet) hadde i Entra og som utgjør 8,24 prosent. Prisen pr. aksje var 169 kroner, men vinner Castellum med et høyere bud, så kan staten vente seg ytterligere kompensasjon.

Informasjon fra styret

Styrelederen i Entra, Siri Hatlen, har tidligere avvist SBBs påstander om at de ikke har fått lik informasjon som Castellum.

– Det er viktig for styret å understreke at SBB har fått samme tilgang til informasjon om Entra, i et datarom, som andre interessenter, skrev hun i en børsmelding forrige uke.

I børsmeldingen SBB sendte ut onsdag formiddag ber de aksjonærene ikke foreta seg noe før det kommer mer informasjon.