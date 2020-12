20 aksjer en rekke analytikere har ståltro på i 2021

De største amerikanske indeksene har hatt sterk utvikling i år, pandemien tatt i betraktning. S&P 500 er opp 14,36 prosent, mens Dow Jones er noe svakere med 5,82 prosent. Investorene har vist stor investeringsvilje, til tross for høy usikkerhet, og analyser FactSet har innhentet viser at mange analytikere har troen på videre oppgang.

FactSet tilgjengeliggjør finansiell informasjon og analyser for profesjonelle investorer, og har sett på en rekke analyser fra de store amerikanske meglerhusene om aksjene på S&P 500 og Dow Jones. Resultatet er en aksjeliste fra S&P 500 der mer enn 75 prosent av analytikerne anbefaler kjøp, og en oversikt over vekstpotensialet for aksjene på Dow Jones.

I tabellen følger de 20 aksjene på S&P 500 med størst oppsidepotensiale over de neste 12 månedene, ifølge minst 75 prosent av analytikerne:

20 anbefalte aksjer på S&P 500 Selskap Andel kjøpsanbefaling Potensiale over neste 12 måneder Konsensus kursmål (USD) Centene 90% 36% 82,68 NRG Energy 80% 34% 44,44 DexCom 76% 32% 458,78 Vertex Pharmaceuticals 82% 29% 288,92 Boston Scientific 88% 29% 43,26 Northrop Grumman 82% 27% 381,95 CarMax 76% 27% 119,23 D.R. Horton 77% 26% 88,15 Vontier 78% 25% 39,13 Salesforce 81% 24% 275,56 Amazon 94% 23% 3834,83 Equinix 85% 23% 846,74 Cigna 89% 22% 255,96 General Motors 88% 22% 51,13 L3Harris Technologies 95% 21% 228,86 SBA Communcations 78% 21% 333 Lowe´s Companies 77% 21% 190,22 Laboratory of America Holdings 84% 20% 245,27 Facebook 88% 20% 327,32 Baxter International 82% 19% 94,25

Analytikerne trekker blant annet frem Salesforce, som har steget 37 prosent så langt i år. 90 prosent av analytikerne tror kommunikasjonsaksjen i gjennomsnitt vil stige 24 prosent over de neste 12 månedene. Amazon er opp 69 prosent i år og analytikerne tror den vil øke med 18 prosent i 2021, mens Facebook vil stige 24 nye prosent neste år, ifølge analysen fra FactSet.

De 30 aksjene på Dow Jones sortert etter hvor stor andel av analytikerne som sier kjøp: