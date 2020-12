Svenske SBB vurderer å komme med nytt bud på Entra

Det opplyser Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) i en melding onsdag.

SBB kom opprinnelig med et bud på norske Entra i slutten av november, men varslet onsdag i forrige uke at de trakk budet etter at en ny verdivurdering av eiendomsporteføljen viste at verdien hadde steget med 4,7 milliarder kroner til 56,5 milliarder kroner.

Nå ber i stedet SBB Entra om å komme med mer informasjon blant annet om hva som ligger bak den nye verdivurderingen og om å oppgi de totale leieinntektene i selskapet. Deretter vil de vurdere om de nye opplysningene vil gi grunnlag for å forbedre budet de kom med i november.

Samtidig ber de aksjeeierne i Entra om å ikke gjøre noe med sine aksjer enn så lenge.

Kursen på Entra-aksjen har etter at SBB-nyheten ble kjent onsdag steget med rundt 3 prosent på Oslo Børs.

Også det svenske eiendomsselskapet Castellum har kommet med bud på Entra. Mandag denne uken frarådet Entra-styret dagens eiere å selge sine aksjer til svenske Castellum fordi de mener at budet ikke gjenspeiler de underliggende verdiene i selskapet.

