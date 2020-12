Spår børsoppgang på 5 prosent – før det snur neste år

Den anerkjente amerikanske tekniske analytikeren Tom DeMark sier til MarketWatch at han har stor tro på ytterligere børsoppgang i 2020.

– Jeg har vært sta rundt 3.907 siden november, sa DeMark i et intervju med MarketWatch torsdag, og refererer til den brede S&P 500-indeksen.

I skrivende stund står S&P 500 i 3.718, og dermed mener DeMark at indeksen kan stige omtrent 5 prosent innen året er omme.

Men DeMarks modeller antyder at det også er oppgang i vente for de andre toneangivende indeksene. Han ser Nasdaq toppe 13.240 i neste halvdel av desember. Nasdaq står i skrivende stund i 12.738.

S&P 500 er opp 15 prosent så langt i 2020, Dow Jones har klatret mer enn 6 prosent, mens teknologitunge Nasdaq har steget nesten 42 prosent hittil i år, etter indeksene falt kraftig i vår da coronapandemien førte til at den amerikanske økonomien falt.

Tror på fall neste år

Selv om DeMark er optimistisk når det gjelder utviklingen i 2020, ser den tekniske analytikeren at det sannsynligvis vil representere en topp for aksjer og anslår at S&P 500 i første halvdel av 2021 kan falle med mellom 5 og 11 prosent, basert på hans modeller.

– Det er det vårt arbeid antyder, og bekrefter hva de daglige og ukentlige trendene viser, noe som indikerer en potensiell topp, sa han til MarketWatch.

Mens investorers øyne er fokusert på en ny finanspolitisk redningspakke fra kongressen, tar ikke DeMark hensyn til økonomiske data eller verdsettelser av selskaper når han vurderer markedets utsikter.

– Jeg følger ikke det grunnleggende, sier DeMark.

– Markedene når ikke en topp på grunn av smarte selgere, men fordi den siste kjøperen er utmattet.