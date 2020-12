Nedgang i vente på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading synker Oslo Børs med 0,39 prosent fra start. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0] prosent.

Oljeprisen

Fredag morgen er brent-oljen ned 0,35 prosent til 51,30 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,43 prosent til 48,15 dollar fatet.

Til sammenlingning kostet et fat nordsjøolje 51,47 dollar ved stengetid på Oslo Børs torsdag.

«Oljeprisene har vært ustoppelig de siste ukene, samtidig som utrullingen av vaksiner starter, oljelagrene begynner å komme ned, asiatisk etterspørsel holder seg og dollarfallet løfter råvarer over hele linjen», skriver senioranalytiker Edward Moya i Oanda i en oppdatering.

Det nærmer seg også opptrappingsplanen til Opec+. I januar skal oljekartellet øke produksjonen med 500.000 fat pr. dag, som et første steg for å øke den daglige produksjonen med 2 millioner fat.

«Selv om Opec+ har vist at det er villig til å tilpasse seg markedsbetingelsene, som burde beskytte prisene på lang sikt, så er de kortsiktige konsekvensene av økningen usikre», skriver Oanda-analytikeren Craig Erlam i et notat.

Asia

I Japan faller Nikkei 225 tilbake 0,16 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,04 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,38 prosent, og CSI 300 faller 0,48 prosent. Hang Seng i Hong Kong senkes 0,80 prosent.

I Sør-Korea klatrer derimot Kospi 0,19 prosent, S&P/ASX 200-indeksen er ned 1,20 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,34 prosent.

Wall Street

Torsdag ble en god handelsdag på New York-børsen, og alle de toneangivende indeksene stengte i pluss.

S&P-500 steg 0,57 prosent til 3.722,42.

Dow Jones stengte opp 0,49 prosent til 30.301,79.

Nasdaq steg 0,84 prosent til 12.764,75.

– Stimulans er fortsatt den viktigste driveren i markedet akkurat nå, og det ser ut til at det er motivasjon for å få til en løsning, uttaler Dan Deming, adm. direktør i KKM Financial.

På makrosiden var antallet førstegangssøkere til ledighetstrygd i USA (jobless claims) 885.000 i forrige uke, som var høyere enn konsensus på 800.000 førstegangssøkere.

Fredag kommer det tall for den amerikanske driftsbalansen og for de ledende indikatorene i november.

Hovedindeksen

Fredag har tre selskaper første handelsdag på Oslo Børs og Euronext Growth:

BEWi, Oslo Børs

Cyviz, Euronext Growth

Skitude, Euronext Growth

I tillegg kjører Norwegian en 100:1-aksjespleis.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte torsdag på 942,20, etter en oppgang på 0,25 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 5.708 millioner kroner.

Indeksen spratt opp i 947,95 i åpningsminuttene, og passerte dermed 946,63, den gjeldende sluttrekorden som ble satt i januar i år. Stemningen dabbet likevel av utover dagen.

Norwegian var i fokus torsdag og styreleder Niels Smedegaard fikk frie tøyler av investorene. Aksjen endte på 63 øre, opp 4,8 prosent.

PGS , som er blant nyttårsrakettene fra DNB Markets, utmerket seg ved å stige 12,9 prosent til 5,23 kroner. Tidligere denne uken inngikk PGS et strategisk partnerskap med CGG og TGS.

Mest omsatt var Entra , som klatret 0,2 prosent til 184,30 kroner etter at svenske Balder flagget over 15 prosent eierandel.

Dette skjer i dag - fredag

Makro:

Norge: Registrert ledighet desember, kl. 10.00

Japan: KPI november, kl. 00.30

UK: Gfk konsumenttillit desember, kl. 01.01

Japan: Rentebeslutning, kl. 04.00

UK: Detaljhandel november, kl. 08.00

Tyskland: PPI november, kl. 08.00

Tyskland: Grossistpriser november, kl. 08.00

ØMU: Driftsbalanse oktober, kl. 10.00

Tyskland: IFO-indeks desember, kl. 10.00

UK: CBI industritrender desember, kl. 12.00

USA: Driftsbalanse 3. kv., kl. 14.30

USA: Ledende indikator november, kl. 16.00

Annet:

BEWi: Første handelsdag på Oslo Børs

Cyviz: Første handelsdag på Euronext Growth

Norwegian Air Shuttle: 100:1-aksjespleis

Skitude Holding: Første handelsdag på Euronext Growth

Instabank: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 13.00

Storm Real Estate: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 14.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00