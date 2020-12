Dette er Pareto Securities favorittaksjer for 2021

Norske Skog er et av selskapene i Paretos åtte toppaksjer for 2021.

Norske Skog er et av selskapene i Paretos åtte toppaksjer for 2021. Foto: Norske Skog

Pareto Securities trekker frem Aker, Aker Carbon Capture, Elkem, Hafnia, HydrogenPro, Lerøy Seafood, Mercell Holding og Norske Skog som toppvalg på Oslo Børs for 2021, melder Pareto Securities fredag ifølge TDN Direkt.

Et utmattende 2020 er snart historie, et år der fornybar energi og teknologi har vært de relative vinnerne, mens tradisjonelle sykliske selskaper, innen energi spesielt, har underprestert, skriver meglerhuset.

«Vi tror 2021 vil være et enda viktigere år for å plukke de riktige aksjene, og vi har valgt åtte selskaper vi mener vil gjøre det bedre enn markedet. Vi har en klar bias mot industrielle og råvareselskaper gjennom Aker, Elkem, Hafnia, Lerøy Seafood og Norske Skog, men inkluderer også Aker Carbon Capture, Mercell Holding og HydrogenPro for å opprettholde eksponering mot de strukturelle vinnerne i 2020», heter det av analysen.