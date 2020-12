– Aksjen er et julekupp for investorer som er ute i siste liten

TO AKSJER: Clarkson Platou Securities og analytiker Turner Holm trekker frem to fornybare aksjer.

TO AKSJER: Clarkson Platou Securities og analytiker Turner Holm trekker frem to fornybare aksjer. Foto: Eivind Yggeseth

Meglerhuset Clarkson Platou Securities har sluppet en fersk juleanalyse, som er utarbeidet av analytikerne Turner Holm og Nikolai Ødegaard. De to analytikerne setter fokus på to fornybare aksjer, der den ene er et skikkelig julekupp for investorer som handler i siste liten.

Den første aksjen er energiselskapet Scatec Solar som nedgraderes til hold fra tidligere kjøp, mens kursmålet på 300 kroner beholdes.

«Scatec kan være en oppkjøpskandidat, men oppsidepotensialet i en slik situasjon ser beskjedent ut og vi ser få kortsiktige drivere for aksjen», skriver Holm og Ødegaard i analysen.

Scatec-aksjen er opp rundt 155 prosent i år til rundt 317 kroner.

Røkkes grønne baby

Potensialet er derimot langt større for Røkkes grønne børsbaby, Aker Carbon Capture . Her heves kursmålet til 20 kroner og kjøpsanbefaling gjentas.

«Tilliten vår til aksjen øker, drevet av stigende karbonpriser, sluttfinansiering av deres første store prosjekt og vår tidligere analyse som viser potensialet for langt raskere kostnadsreduksjon. Det kan gjøre at teknologien blir fri for subsidier i løpet av de neste fem årene og låse opp et stort potensielt marked», står det i analysen.

«Aksjen kan være et skikkelig kupp for investorer som er ute å handler i siste liten», påpeker analytiker-duoen.

Aker Carbon Capture-aksjen står i skrivende stund i rundt 14,1 kroner.