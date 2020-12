Raja med julegaver til idrett og kultur

PAKKER: Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) lover at gode stimuleringsordninger for kultursektoren i 2021.

PAKKER: Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) lover at gode stimuleringsordninger for kultursektoren i 2021. Foto: Iván Kverme

Stimuleringsordningen for kulturfeltet i første halvår 2021 vil i all hovedsak få samme innretning som stimuleringsordningen i 2020.

– Jeg ønsker aktivitet i trygge rammer innen kultur, idrett og frivillig sektor også i 2021. Etter at budsjettet ble vedtatt i går, kan jeg nå gå videre i arbeidet med å ferdigstille stimuleringsordningene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V).

I tillegg har regjeringen, etter innspill fra kultursektoren, gjort et par endringer i forskriftene for kompensasjonsordningene for september – desember, noe som innebærer at kompensasjonspotten øker med 150 millioner kroner.

Idrett

Regjeringen setter av snaut 1,2 milliarder kroner for å hjelpe idrettslag og -klubber gjennom pandemikrisen.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) la fram den såkalte stimuleringsordningen på en presseseanse fredag.

Milliardpakken skal gjelde for første halvår i 2021. I tillegg til at idretten og frivilligheten bevilges 1,185 milliarder kroner, setter Raja av 1,065 milliarder til kultursektoren.

– Dette vil bidra til at kultursektoren, frivilligheten og hverdagsaktivitetene til barn og unge kan holdes i gang, at innsatsen mot ensomhet kan fortsette og at vi kan få oppleve glede og samhold gjennom kultur og idrett i året som kommer, sier Raja.

Barn og toppidrett prioriteres

Når det gjelder penger til idretten og frivilligheten i første halvår nevner kulturministeren noen nøkkelpunkter overfor NTB:

* Regjeringen ønsker å bidra med penger til at frivilligheten og bredde-, barne- og toppidretten skal komme seg gjennom koronakrisen.

* Det blir i tillegg til stimuleringsordningen satt av penger som skal sørge for at vi har en OL-tropp som kan holde seg i optimal form fram mot Tokyo-lekene.

* Det settes også av midler i en egen tilskuddsordning for at store idrettsarrangementer skal kunne arrangeres på norsk jord.

– Må ha penger

– Det som blir fokuset inn i 2021, er perioden fram til krisen er over. At vi kommer oss tilbake til normalen. Og da må vi ha penger nok, sier Raja.

– Dersom vi i løpet av sommeren er tilnærmet tilbake til normalen, det hadde vært en opptur, legger han entusiastisk til.

Olympiatoppen meldte tirsdag at de får 5,5 millioner kroner til å optimalisere forberedelsene til OL. Det er ikke kjent hvilket økonomisk omfang tilskuddsordningen for internasjonale arrangementer i Norge får.

Tidligere i pandemien er det i alt utbetalt 1,3 milliarder kroner gjennom kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet.

– Jeg følger opp tidligere lovnader om å ha så gode ordninger som mulig og fylle på der det trengs. Det vil jeg fortsette med også i 2021, sier kulturministeren.

(©NTB)