Fredag var det duket for børsnotering av videokonferanseselskapet Cyviz og Aksel Lund Svindals ski-app Skitude. Mens førstnevnte falt 14,5 prosent, steg Skitude nesten 18 prosent på Euronext Growth (tidligere Merkur Market).

Fellesnevneren for begge selskapene er at det statlig venturefondet Investinor er tungt på eiersiden.

– Dette var stor dag for Investinor. Vår oppgave er øke tilfanget av kapital til vekstselskaper. I forbindelse med noteringene har disse to selskapene samlet blitt tilført mer enn 250 millioner kroner i ny vekstkapital. Investeringene i Cyviz og Skitude er svært gode eksempler på samarbeid mellom gründere, statlig og privat kapital. Når selskapene blir notert er det også et tegn på at selskapene har nådd mange av målene vi satte oss på investeringstidspunktet, sier adm. direktør Terje Eidesmo i Investinor, i en pressemelding.

Noteringene av Cyviz og Skitude kommer i tillegg til noteringene av Investinor-selskapene PlayMagnus og Exact Therapeutics tidligere i år, også de på Euronext Growth.

Fra før av er porteføljeselskapene poLight og BergenBio også børsnotert, mens Investinor solgte seg nylig ut av legemiddelselskapet Calliditas Therapeutics (som er notert i Stockholm og New York), med en gevinst på mer enn 475 millioner kroner.

Siden 2016

Skitude tilbyr heiskortteknologi og community-løsninger til over 300 resorter med 1,8 millioner registrerte brukere og er et resultat av fusjonen mellom heiskortsystemet Skioo og Skitude i 2019.2019.

Investinor har vært aksjonær siden 2016 sammen med blant annet Aksel Lund Svindal og Canica, og har en eierandel på cirka 16 prosent.

– Verdens alpindestinasjoner er underdigitalisert, og Skitude har ledertrøyen med den størstekundebasen av skiløpere og posisjonen som den ledende aktøren på digitale heiskortsystemer. Vi ser på en rekke selskaper og initiativer for å samle alpinverden under én digital plattform, sier investeringsdirektør Bernt Grøver i Investinor, som for øvrig er styreleder i Skitude.

Skal fortsatt være aktiv

Cyviz designer, utvikler og leverer software- og hardwareløsninger for fullskala konferanserom, kontrollsentre og opplevelsessentre. Flere enn 30 av selskapene på Fortune 500-listen er blant kundene, deriblant Accenture, Standard Chartered Bank og Chevron i tillegg til det amerikanske Forsvarsdepartementet.

Investinor har en eierandel i Cyviz på cirka 42 prosent når selskapet nå noteres, hvilket betyr papirverdier for 133 millioner kroner etter fredagens kursfall.

– Cyviz har de siste årene jobbet hardt for å legge et godt grunnlag for videre vekst og skalering. Noteringen, sammen med innhentingen av ny egenkapital, styrker muligheten til å akselerere veksten. Vi skal bidra som en aktiv eier i selskapets videre utvikling. Gjennom noteringen legger vi samtidig forholdene til rette for at nye investorer i det noterte markedet kan delta på eiersiden, sier styremedlem i Cyviz og investeringsdirektør i Investinor, Thomas S. Wrede-Holm.