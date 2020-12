Mot markant fall på Oslo Børs fra start

Av førhandelen til IG Trading synker Oslo Børs 1,55 prosent fra start. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner ned 0,8 prosent, eller innenfor intervallet [-1,1, -0,5] prosent.

Oljeprisen

Prisen på et fat brent-olje er mandag morgen ned 3,33 prosent til 50,57 dollar. WTI-oljen er ned 3,01 prosent til 47,76 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 52,08 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Til tross for en endelig avklaring på en stimulipakke i USA i natt har det vært et kraftig oljeprisfall i løpet av natten etter at det har blitt oppdaget en ny variant av coronaviruset i Storbritannia.

Mandagens nedgang kommer etter syv påfølgende uker med oppgang i oljeprisen.

«En tøffere nedstegning i Storbritannia og nye reiserestriksjoner i Europa har svekket long-posisjonene i oljeetterspørselen», sier Chiyoki Chen, sjefanalytiker i Sunward Trading, til Reuters.

Chen legger til at prisen på et fat brent-olje kan bikke under 50 dollar, mens WTI-oljen kan falle under 45 dollar denne uken, på grunn av at investorene ønsker å justere posisjonene før juleferien.

Asia

I Japan faller Nikkei 225 0,18 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,23 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger derimot 0,76 prosent, og CSI 300 er opp 0,94 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes 0,46 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,23 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,08 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,08 prosent.

Wall Street

Fredag ble en tung ukeavslutning på New York-børsen, og alle de toneangivende indeksene falt.

Den brede S&P-500 falt 0,34 prosent til 3.709,83.

Dow Jones stengte ned 0,38 prosent til 30.187,86.

Teknologitunge Nasdaq falt på sin side 0,07 prosent til 12.755,64.

– Den dårlige nyheten er at den tredje bølgen fortsetter å bli verre, og den økonomiske skaden fra pandemien fortsetter å øke, uttalte Brad McMillan, investeringssjef i Commonwealth Financial Network til CNBC, og refererte til forrige ukes utvikling.

Natt til mandag norsk tid kom beskjeden om at Kongressen i USA er enige om en ny stimulipakke. Den amerikanske økonomien får nesten 900 milliarder dollar i etterlengtet hjelp, etter at forhandlerne omsider kom til enighet.

Det meldte republikanernes flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell. Han skriver på Twitter at amerikanerne nå ikke lenger må kjempe mot coronaviruset alene.

Hovedindeksen

Av selskapsspesifikke hendelser skal Cloudberry Clean Energy holde ekstraordinær generalforsamling. Mandag morgen meldte selskapet i en børsmelding at det kjøper to vannkraftverk.

Fredag endte hovedindeksen i 950,50 poeng, opp 0,88 prosent, og det ble omsatt aksjer for 8,5 milliarder kroner. Det er ny toppnotering for sluttkursen.

Den relativt nye sjømataksjen Norcod endte opp 19 prosent til 94,49 kroner fredag. Torsdag meldte selskapet at det har gjennomført første slakt, og aksjen skjøt opp på børs. Fredag fortsatte oppturen etter primærinnsider lastet opp torsdag etter stengetid.

Øystein Stray Spetalens nye grønne satsing Saga Pure har virkelig fått fart på seg den siste tiden. Siste tre måneder er aksjen opp hele 255 prosent, og fredag la den på seg ytterligere 27,9 prosent til 3,30 kroner.

Norwegian falt tungt etter aksjespleis, hvor hundre aksjer gir én ny. Aksjen endte ned 26,8 prosent til 46,49 kroner.

Dette skjer i dag - mandag

Makro:

ØMU: Forbrukertillit desember, kl. 16.00

Annet:

DNB: Tas ut av Vinx30

Telenor: Tas ut av Vinx30

Cloudberry Clean Energy: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 09.00