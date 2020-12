– Det er ikke sikkert at aksjemarkedet vil få ekstra drahjelp fra pakken

Natt til mandag norsk tid kom beskjeden om at Kongressen i USA er enige om en ny stimulipakke. Den amerikanske økonomien får nesten 900 milliarder dollar i etterlengtet hjelp, etter at forhandlerne omsider kom til enighet.

«Stimulipakken, som burde vært klar for lenge siden, kan tenkes å være priset inn i markedet allerede. Med andre ord er det ikke sikkert aksjemarkedene vil få ekstra drahjelp fra denne de neste dagene», skriver Nordnet-analytiker, Roger Berntsen, i mandagens morgenkommentar.

Han legger til at smittetallene fremdeles er skyhøye og at på litt lengre sikt bør utrullingen av en vaksine gi positiv effekt, men at «intet er sikkert».

Priset inn i Asia

Det er blandet utvikling på de asiatiske børsene i morgentimene og mens det er nedgang i Japan, så stiger markedet i Kina. Noe av grunnen til oppgangen i Kina kan tilskrives at styringsrenten (referanserenten) ble holdt uendret.

«Den amerikanske krisepakken så ut til å være priset inn også i de asiatiske markedene, da børsene i regionen startet uken i pluss/minus null», påpeker Berntsen.

Krisepakken ser derimot ikke ut til å dempe oljeprisfallet mandag morgen. Et fat brent-olje koster 50,58 dollar, ned 3,29 prosent.