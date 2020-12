Mot oppgang og revansje fra start på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,91 prosent. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,7] prosent.

Olje

Oljeprisen fortsetter nedgangen tirsdag morgen etter mandagens fall og har bikket under 50 dollar. Et fat brent-olje koster 49,68 dollar, ned 2,20 prosent. WTI-oljen er ned 2,04 prosent, til 46,99 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 50,24 dollar ved børsslutt på hovedindeksen mandag.

Den nye muterte varianten i Storbritannia har virkelig skremt oljeprisen som dermed fortsetter nedturen. Flere flyaksjer led mandag som følge av nye strengere reiserestriksjoner.

«The nightmare before christmas-scenarioet har virkelig satt inn med en ny type virus og full frykt i Storbritannia», skriver Stephen Innes, sjef for markedsstrategi i Axi, i et notat tirsdag.

Innes legger til at det har vært kjøpt enormt mye i oljemarkedet, så store salg måtte komme.

«Etter en real opptur etter utrulling av vaksiner og en falsk stemning av at viruset kommer til å bli borte, så har stemningen snudd helt og traderne vil heller sikre noe profitt enn å sitte i et så usikkert marked», sier Avtar Sandu, råvaresjef i Philip Futures, til Reuters.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,04 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,56 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 1,69 prosent, og CSI 300 er ned 1,46 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 1,09 prosent.

I Sør-Korea går Kospi-indeksen tilbake 1,49 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 1,05 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,99 prosent.

Wall Street

I kjølvannet av den vedtatte krisepakken og den globale virusutviklingen, endte det blandet for amerikanske aksjer mandag.

Den brede S&P-500 falt 0,39 prosent til 3.694,95.

Dow Jones stengte opp 0,12 prosent til 30.215,99.

Teknologitunge Nasdaq falt på sin side 0,10 prosent til 12.742,52.

Krisepakken på 900 milliarder dollar var det store temaet, i tillegg til den nye virusvarianten, på ukens første handelsdag. Krisepakken inneholder midler for å dekke kostnader til vaksinedistribusjon. De fleste amerikanere får en sjekk på 600 dollar. Arbeidsløse får 300 dollar ekstra i uken i 10 uker. Næringslivet skal på sin side få krisehjelp til en verdi av 300 milliarder dollar.

– Avtalen på 900 milliarder dollar oppfyller forventningene våre, sa analytikere i Morgan Stanley, ifølge Financial Times.

Virusfrykt klarte likevel å legge en demper på de svært positive pakkenyhetene.

– Den nye virusbekymringen overskygget positive nyheter om at lovgivere i USA endelig har nådd en avtale, etter flere måneder med krangling, kommenterte Mark Haefele, investeringssjef i UBS Wealth Management.

Hovedindeksen

Oslo Børs falt tungt utover gårsdagen, men hentet inn noe etter positive vaksinenyheter fra det europeiske legemiddeltilsynet. Hovedindeksen endte mandag i 928,23 poeng, ned 2,34 prosent, og det ble omsatt aksjer for 5,9 milliarder kroner.

Børsnykommer Norcod klatret nok en gang etter selskapet i forrige uke meldte om første slakt. Tirsdag forrige uke ble aksjen handlet til kurs 69 kroner. I dag klatret aksjen ytterligere 21,7 prosent til 115 kroner. Det tilsvarer en økning på over 70 prosent den siste uken.

Aker Carbon Capture klatret 5,9 prosent til 15,35 kroner. Selskapet børsmeldte etter stengetid fredag at det skal samarbeide med global hydrogenaktør . Mandag kom meldingen om at det skal samarbeide med et annet Aker-selskap om utvikling av et fangstanlegg i Brevik.

Quantafuel startet mandag opp, men snudde ned 5,7 prosent til 59,40 kroner til slutt.

Dette skjer i dag - tirsdag

Makro:

Norge: AKU-ledighet oktober, kl. 08.00

Norge: Byggeareal november, kl. 08.00

UK: BNP 3. kv. endelig, kl. 08.00

Tyskland: Gfk konsumenttillit januar, kl. 08.00

Sverige: PPI november, kl. 09.30

Sverige: Detaljhandel november, kl. 09.30

USA: BNP 3. kv. endelig, kl. 14.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

USA: Bruktboligsalg november, kl. 16.00

USA: Richmond Fed-indeks desember, kl. 16.00

Annet:

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30