SEB høyner kursmålet på Telenor til 190 kroner, fra tidligere 180 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling, melder TDN Direkt.

Meglerhuset anslår en underliggende vekst i ebitda på to prosent i 2021. Meglerhuset ligger nå tre prosent under ebitda-konsensus for 2021, fremgår det.

Telenor-aksjen er ned 8,29 prosent i år til 144,40 kroner. Med kursmålet på 190 kroner tilsvarer det en oppside på 31,6 prosent.