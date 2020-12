DNB Markets har ståltro på børsrakett - ser oppside på 63 prosent

DNB Markets høyner kursmålet på Otello til 44 kroner, fra tidligere 33 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling, ifølge en analyse tirsdag.

«Etter mandagens positive resultatvarsel fra Otello har vi justert opp estimert omsetning for AdColony med 4 prosent for årene 2020-2021. Samtidig løftes estimert ebitda for hele gruppen med henholdsvis 10 prosent og 15 prosent for de samme to årene», fremgår det av analysen.

Av DNB Markets estimater, basert på summen-av-delene, utgjør AdColony nå 15 kroner pr. aksje, mens Bemobi og Vewd utgjør henholdsvis 26 og 3 kroner pr aksje.

Positivt varsel

Otello sendte mandag morgen ut et positivt resultatvarsel som sendte aksjen opp 20,5 prosent til 25,90 kroner ved børsslutt. Ledelsen i selskapet venter høyere vekst og bedre bruttomarginer for fjerde kvartal enn tidligere.

– Veksten er betydelig bedre enn hva konkurrentene kan vise til, noe som burde få investorenes til å legge merke til den iboende oppsiden i aksjen, uttalte Christoffer Wang Bjørnsen, analytiker i DNB Markets, til Finansavisen mandag.

Wang Bjørnsen mener at om dagens utvikling fortsetter så kan aksjen forsvare en langt høyere aksjekurs fremover.

Otello-aksjen er opp 71,88 prosent i år til 27,2 kroner.