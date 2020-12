– Disse to markedene har stort potensiale de neste 9-12 månedene

Wilmington Trust er en av de ti største amerikanske institusjonene etter forvaltningskapital, og har 124 milliarder dollar under forvaltning, tilsvarende 1.075 milliarder kroner. Meghan Shue er sjef for investeringsstrategi i selskapet og uttaler i et intervju med MarketWatch hvilke markeder hun tror har størst oppsidepotensiale de neste 9-12 månedene.

«Vi mener at fremvoksende markeder og små amerikanske selskaper har ytterligere oppsidepotensiale fremover, siden de tidlige økonomiske gevinstene ikke er priset inn for fullt enda», sier Shue i intervjuet.

Hun legger til at store amerikanske selskaper, og spesielt teknologiaksjer, har veldig aggressive vekstmål priset inn, og er dermed ikke like lukrative.

Utfordrende marked

Shue mener at det fortsatt er gode vekstmuligheter i aksjemarkedet fremover, men at det er flere faktorer som kan skape problemer i markedet.

«Hovedutfordringen for markedet er relatert til viruset og at den nåværende situasjonen vil vare mye lengre enn det investorene tror. Vi regner med at flere selskaper vil slite godt inn i første kvartal neste år», sier investeringssjefen.

Shue påpeker at de oppfordrer kundene til å se igjennom den kortsiktige volatiliteten, siden et urolig marked er en normal del av å investere.