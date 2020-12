Ripple venter å bli saksøkt av det amerikanske finanstilsynet

Ripple, selskapet som står bak kryptovalutaen XRP, har fortalt sine investorer at selskapet venter å bli saksøkt av den amerikanske finanstilsynet Securities and Exchange Commission (SEC), ifølge CNBC.

Kursen på kryptovalutaen faller omtrent seks prosent tirsdag. XRP falt hele 12 prosent etter meldingen, men har hentet seg noe inn i løpet av ettermiddagen.

XRP, ofte omtalt som Ripple, er en av verdens mest populære kryptovalutaer, med en markedsverdi på mer enn 20 milliarder dollar.

Søksmålet skal være rettet mot selskapet, direktør Brad Garlinghouse og grunnlegger Chris Larsen for påstander om at selskapet skal ha brutt loven mot salg av uregistrerte verdipapirer da det solgte XRP til investorer.

Valuta eller verdipapir

Garlinghouse sa ifølge CNBC at han forventer at søksmålet skal reises før jul. I en uttalelse sent mandag kveld sa han at SECs sak var «grunnleggende feil som et spørsmål om lov og fakta» og satte spørsmålstegn ved tidspunktet for søksmålet.

– XRP er en valuta, og trenger ikke å være registrert som en investeringskontrakt, sa Garlinghouse ifølge avisen.

– Faktisk bestemte justisdepartementet og FinCEN at XRP er en virtuell valuta allerede i 2015, og andre G20-regulatorer har gjort det samme. Ingen andre land har klassifisert XRP som et verdipapir, sier grunnleggeren.

Garlinghouse trekker frem at det amerikanske finanstilsynet i åtte år har tillatt XRP å fungere som en valuta.