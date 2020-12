Induct med markedsoppdatering

I en markedsoppdatering skriver Induct at selskapet innen utgangen av 2020 vil ha om lag 15.000 aktive brukere på sin plattform.

«Antallet inviterte brukere til plattformen er stadig voksende», heter det i meldingen.

Selskapet skriver at det har en rekke initiativer gående.

Blant annet jobber Induct med onboarding av totalt 47 organisasjoner i Norge, og dette tallet er raskt voksende. Størrelsen på disse organisasjonene varierer fra 100 til 20.000 ansatte / medlemmer.

Videre skriver selskapet at det har hatt annonseinntekter fra 27 forskjellige land i andre halvår 2020.

«eCPM (inntekt per 1000’e annonsevisning) varierer fra NOK 1,41 til NOK 124,94 for de ulike landene. eCPM for andre halvår 2020 er i snitt på NOK 23,53. Estimert eCPM for 2020 var NOK 15», heter det.