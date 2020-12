Analytikere venter sterkere krone

2020 har ikke vært det beste året for kronekursen, der den norske kronen er blant de dårligst presterende G-10 valutaene i løpet av året.

G-10 er en samlebetegnelse for de ti mest omsatte valutaene i verden.

Ifølge Bloomberg finnes det imidlertid lys i enden av coronatunnelen. Analytikere hos HSBC Holdings og Danske Bank har pekt på at Norges Banks uttalelse om at sentralbanken kan kunne sette opp styringsrenten tidligere enn ventet, og mener en rentehevelse kan gi en kraftig oppsving for kronen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen uttalte i forrige uke at det er sannsynlighetsovervekt for en renteheving allerede i første kvartal. Det betyr i praksis at renten heves fra 0 til 0,25 prosent i mars 2022.

«Ethvert tegn på en mer «hawkish» pengepolitisk divergens bør bli tatt godt imot av valutamarkeder som ser etter normalisering og avkastning,» skrev seniorvalutastrateg Dominic Bunning i HSBC i en rapport, ifølge Bloomberg.

Avisen trekker også frem at ettersom samfunnet vil komme seg etter coronakrisen, vil også oljeetterspørselen øke, noe som vil styrke kronen.

Norges Banks kunngjøring betyr at investorer kan legge til relative korte rentespreader som en støttende faktor, sa Kristoffer Kjaer Lomholt, sjefanalytiker i Danske Bank, ifølge Bloomberg.

Valutaen er ventet å stige fire prosent til 8,32 kroner per dollar innen utgangen av neste år, ifølge analytikere i en Bloomberg-undersøkelse. Den forventede økningen er høyere enn alle andre G-10 valutaer.