I en børsmelding opplyser Cyviz at det er blitt tildelt kontrakter for videosamarbeidsløsninger verdt totalt rundt to millioner dollar.

Kunden er en global teknologitjenesteleverandør på Fortune 500-listen, fremgår det.

Cyviz-aksjen er opp 6,27 prosent til 29,5 kroner.

Det Stavanger-baserte videokonferanseselskapet ble nylig notert på Euronext Growth.