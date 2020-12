Kryptovaluta stuper etter søksmål

Det amerikanske finanstilsynet SEC saksøker Ripple og to av dets ledere, konsernsjef Brad Garlinghouse og medgrunnlegger Chris Larsen, skrev CNBC tirsdag. Kjernen i søksmålet er påstanden om at kryptovalutaen XRP skal behandles som et verdipapir – som en andel i et selskap – i stedet for en valuta.

—Vi hevder at Ripple, Larsen og Garlinghouse ikke registrerte sitt løpende tilbud og salg av milliarder i XRP til investorer, noe som fratok potensielle kjøpere tilstrekkelig informasjon om XRP og Ripples virksomhet og andre viktige langvarige beskyttelser som er grunnleggende for vårt robuste offentlige markedssystem, sa Stephanie Avakian, direktør for SECs håndhevelsesavdeling.

Ripple benekter anklagen og sier at XRP er en valuta som ikke skal være registrert som en investeringskontrakt.

XRP ble opprettet og distribuert av grunnleggerne av Ripple i 2012, og er ment for raske grenseoverskridende pengeoverføringer. Prisen på XRP har steget i takt med Bitcoin og andre kryptovalutaer i år, men den er fortsatt nede rundt 90 prosent fra toppen i slutten av 2017.

I skrivende stund er XRP ned hele 30 prosent, ifølge tall fra Coindesk.