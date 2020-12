AF Gruppen med oppdrag i Örebro

AF Gruppens datterselskap HMB Construction er blitt tildelt et oppdrag fra ÖrebroBostäder på å bygge 75 leiligheter og en barnehage i Örebro.

Boligene bygges i Södra Ladugårdsängen, et helt nytt boligområde to kilometer sør for sentrum i Örebro. Kontrakten har en verdi på 168 millioner SEK, tilsvarende 176 millioner NOK.

Örebro er en av de raskest voksende kommunene i Sverige med omtrent 150.000 innbyggere og en vekst på 2.000 mennesker per år. Totalt skal det bygges 3.000 nye boliger i Södra Ladugårdsängen nært sentrum. I tillegg til at idrettsanlegg og naturområder skal utvikles.



I pressemeldingen fremgår det at boligselskapet ÖBO har inngått en kontrakt for 75 utleieleiligheter på to eiendommer, hvorav en barnehage med fem avdelinger bygges i første etasje i det ene bygget og det andre bygget får en kjeller med garasje.

– Dette oppdraget blir det aller første for HMB Constructions nyetablerte avdeling i Örebro. Vi er svært glade for å bidra til utviklingen av Örebro, sier Bård Frydenlund, konserndirektør for AF Gruppens svenske virksomhet.

Byggestart forventes å starte andre kvartal 2021, med innflytning sommeren 2023.