Haudemann-Andersen med 1,5 milliarder i gevinst på to uker

Med god hjelp fra blant annet Goldman Sachs, ABG Sundal Collier og Softbank har Kahoot-aksjen fortsatt årets himmelferd de siste par ukene.

I starten av desember var ABG Sundal Collier ute med en analyse der kursmålet ble hevet fra 75 til 85 kroner. Meglerhuset understreket at Kahoot har et stort langsiktig potensial. En drøy uke senere var Goldman Sachs ute med sin første analyse på Kahoot, og investeringsbanken anbefalte kjøp med kursmål 97 kroner. Goldman Sachs har tidligere vært rådgiver for Kahoot i flere transaksjoner.

Mandag denne uken ble det også kjent at Softbank tok et nytt jafs av Kahoot og kjøpte 12 millioner aksjer av venturefondet Northzone. Etter transaksjonen eier det japanske investeringsselskapet 60 millioner aksjer, og er dermed største aksjonær i Kahoot.

Onsdag formiddag er Kahoot-aksjen opp tre prosent til 94 kroner. De siste to ukene har aksjen steget hele 45 prosent.

1,5 milliarder på to uker

Blant de aller største aksjonærene i Kahoot er investor Jan Haudemann-Andersen. Gjennom de tre selskapene Datum, Datum Opportunity og Datum Vekst sitter han på om lag 51,5 millioner aksjer i selskapet.

Disse aksjene har en verdi på over 4,8 milliarder kroner, og de siste to ukene er verdiøkningen på rundt 1,5 milliarder kroner.

Eier aksjer for 7,8 milliarder kroner

Utenom Kahoot sitter Haudemann-Andersen på en stor aksjepost i biotekselskapet Vaccibody. I tillegg har han aksjer i Techstep, og mindre poster i blant annet Ayfie Group og Arribatec Solutions.

En gjennomgang av fire selskaper som Haudemann-Andersen kontrollerer viser at han nå har en aksjeportefølje verdt rundt 7,8 milliarder kroner, basert på de ferskeste aksjonærlistene.

Periscopus AS eier 153.000 aksjer i Kahoot. Periscopus AS er kontrollert av ansvarlig redaktør i Finansavisen, Trygve Hegnar.