JPMorgan: – Gode utsikter for fremvoksende økonomier

James Sullivan, leder for aksjeanalyse i Asia i JPMorgan Chase & Co., diskuterer utsiktene for de globale aksjemarkedene midt i coronaviruspandemien. Han mener at fremvoksende økonomiers utsikter er bedre enn utviklede økonomiers av to grunner.

JPMorgan spår at 350 milliarder dollar vil investeres i «emerging markets»-fond i 2021 og sier at aktive coronatilfeller i fremvoksende økonomier er lavere enn ellers i verden.