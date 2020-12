Capesize-ratene fortsetter oppgangen

Baltic Dry-indeksen er onsdag opp 2,4 prosent til 1.362 poeng, ifølge TDN Direkt.

Capesize-ratene fortsetter den siste tids kraftige oppgang og stiger 6,1 prosent til 16.409 dollar per dag.

Ratene for de mindre skipene faller derimot. Panamax-ratene er ned 1,6 prosent til 10.665 dollar per dag, mens Handysize og Supramax faller marginale 0,2 og 0,1 prosent til henholdsvis 10.223 og 11.520 dollar per dag.

På Oslo Børs er Golden Ocean ned 0,30 prosent, mens 2020 Bulkers er opp 1,03 prosent. Belships er uendret.