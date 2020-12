Ray Dalio, grunnleggeren av verdens største hedgefond, er dypt urolig over hvor forskjellig og splittet USA er, spesielt nå etter pandemien.

Han advarer om at lederne må vende oppmerksomheten mot giftig ulikhet, politisk polarisering og stadig økende gjeld.

Også her i Norge har ulikhetene blitt stadig større under pandemien. De rike blir rikere, og de fattige blir fattigere.

– Vi trenger en løsning som fungerer for majoriteten av befolkningen. Og det kan oppnås enten gjennom en smart løsning som begge parter er enige om. Eller så kommer det en større konflikt, sier Dalio til CNN.

Flere fattige

Pandemien har satt søkelyset på forskjellene i samfunnet, men også forskjellene mellom Wall Street – aksjemarkedet – og Main Street – resten av økonomien.

Siden juni har åtte millioner amerikanere falt inn under kategorien «fattig», ifølge forskere ved University of Chicago og University of Notre Dame. Flere enn 27 millioner voksne bor i husholdninger som «innimellom eller ofte» mangler nok mat å spise siste syv dager.

Likevel skyter enkelte markeder fart. Boligmarkedet stiger, også her i Norge, tech-selskaper gjør det bedre enn noen gang før, og aksjemarkedet når stadig nye høyder.

– Vi har sett rike familier og samfunn gjøre det godt gjennom pandemien. Digital akselerasjon, lave renter og en støttende pengepolitikk har bidratt stort. Samtidig har vi sett arbeiderklassen lide dramatisk, sier Rajiv Shah, president av Rockefeller Foundation.

Intervjuet med Dalio ble gjennomført en uke før han meldte at hans 42 år gamle sønn omkom i en bilulykke.

– Jeg og familien er i en sorgprosess og ønsker ikke å snakke om det nå, skrev han på Twitter etter tragedien.