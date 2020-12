Britiske banker i vinden

Flere medier skriver nå at det er svært nær en avklaring om en handelsavtale mellom Storbritannia og EU. Ifølge BBC er det ventet en pressekonferanse etter samtaler på toppnivå, og en brexitavtale kan komme på juleaften.

FTSE 100 i London startet dagen i positivt terreng, før den duppet ned og steg litt opp igjen. Klokken 13.00 var indeksen opp 0,01 prosent til 6.496,15 poeng. Pundet styrket seg med henholdsvis 0,7 og 0,6 prosent mot dollar og euro.

Britiske banker var vinnerne på juleaften, hvor Lloyds, Barclays og Natwest klatret henholdsvis 4,5, 2 og 1,8 prosent.

Styreleder Ian Cheshire i den britiske storbanken Barclays sier til BBC at en avtale vil gjøre det mulig for selskaper å planlegge framtiden.

– Jeg er veldig glad for at det ser ut til at vi kan fortsette med vår viktigste handelsforhold, sier han.

I Paris hadde også CAC 40-indeksen en flat utvikling, mens handelen i Frankfurt er julestengt. IBEX 35 i Madrid var opp 0,3 prosent til 9.094,50 poeng.