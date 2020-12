Her hjemme er det tre handelsdager igjen før kalenderen viser 2021, mens markedene i USA holder åpne også neste torsdag. Deretter starter den viktige januarhandelen, som ifølge Wall Street-tradisjonen vil sette tonen for resten av året. «Resultatet i januar setter tonen for resten av året» er et gammelt ordtak på Wall Street, uten at det nødvendigvis har noen rot i virkelighetens marked.

Januar neste år ligger uansett an til å bli ekstra spennende med en pandemi som fortsatt herjer, vaksineprogrammer og at USA får en ny president 20. januar.

«Markedet er på autopilot for resten av året», mener Sam Stovall, sjef for investeringsstrategi i CFRA.

I løpet av tre av hvert fjerde år er det et julerally ved utgangen av året, men Stovall tror ikke det kommer i år. Han fokuserer på handelen de første fem dagene i januar for tegn på hvordan markedet vil utvikle seg i 2021.

Positiv statistikk

Hvis markedet er opp de første fem dagene i et nytt år viser historiske data at S&P 500 har vært opp 82 prosent av gangene i slutten av året, med en gjennomsnittlig årlig oppgang på 12,5 prosent, ifølge Stovall.

CNBC har gjennomført en undersøkelse blant flere strateger i de store amerikanske meglerhusene. Den viser at konsensus peker mot en generell markedsoppgang til neste år og at S&P 500 vil ende året på 4.056. Torsdag stengte indeksen opp 0,4 prosent til 3.703,06.

Enkelte analytikere er derimot ikke like positive.

«De første dagene i januar vil ikke påvirke retningen på markedet for 2021. Hvis det blir et rally er det et styrketegn, men blir det en mindre korreksjon ville jeg uansett ikke ha kastet inn håndkleet», uttaler Michael Arone, sjef for investeringsstrategi i State Street Global Advisors.