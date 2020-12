Industrien er verdt over 170 milliarder kroner - spår sterk vekst

Etterspørselen etter plantebaserte kjøttprodukter har økt kraftig de siste årene etter økt fokus på miljø, endrede matvaner og større fokus på dyrevelferd. Søkeinteressen for uttrykket «plantebasert» gikk i været tidlig i 2019 før Beyond Meats børsnotering, ifølge Google Trends, og produktene har samtidig fått stadig større plass i butikkhyllene.

Sektoren for plantebaserte alternativer er i dag verdt 20,7 milliarder dollar, tilsvarende 179 milliarder kroner, og er antatt å vokse til 23,2 milliarder dollar innen 2024, ifølge en analyse fra Euromonitor, et selskap som gjennomfører markedsanalyser.

Barclays har også troen på markedet og mener at det kan bli verdt 140 milliarder dollar innen 2029. Det tilsvarer rundt 1.260 milliarder kroner.

«I dagens marked med sjokk og ustabilitet er det å bygge verdikjeder med fokus på trender og muligheter viktig. Skiftet mot plantebaserte alternativer viser ingen svakhetstegn», uttaler Elaine Siu, direktør ved The Good Food Institute Asia Pacific, til CNBC.

Gigantene satser

Beyond Meat er et godt eksempel på markedsveksten. I 2017 hadde selskapet en omsetning på 32 millioner dollar, som steg til 87 millioner dollar i 2018, og i 2019 var omsetningen på 297 millioner dollar. 2020 har vært noe tyngre for selskapet, med tanke på vekst, og det leverte en omsetning på 94,4 millioner dollar i tredje kvartal, mot konsensus på 132,8 millioner.

En hovedgrunn til den svakere veksten for Beyond Meat er at de store kjedene, som McDonalds, virkelig har fått øynene opp for det grønne kjøttmarkedet satt det høyt opp på agendaen.

Tidligere i år lanserte burgerkjempen den kjøttfrie satsingen «McPlant», som ventes å bli tilgjengelig fra neste år. McDonald's har også tidligere eksperimentert med en plantebasert burger, gjennom et samarbeid med Beyond Meat i fjor. Testsamarbeidet ble imidlertid avsluttet uten noen videreføring av samarbeidet.

Til tross for økt konkurranse har Beyond Meat-aksjen steget 80,67 prosent i år.