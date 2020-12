15 analytikere har sett inn i krystallkulen - samtlige spår oppgang

Det er kun fire handelsdager igjen i børsåret 2020 for de amerikanske indeksene, mens her hjemme nøyer vi oss med tre dager. Siden kalenderen snart viser 2021 har mange investorer allerede rettet blikket mot neste års handel og kikket inn i krystallkulen for å spå hvordan markedet vil utvikle seg.

2020 ligger an til å bli et godt år for de toneangivende amerikanske indeksene, alle årets hendelser tatt i betraktning. Dow Jones har steget nesten 6 prosent i år, Nasdaq leder an med en oppgang på nærmere 43 prosent og den bredere S&P 500 har økt med nesten 15 prosent til 3.703,1.

15 investorer MarketWatch har vært i kontakt med mener at oppgangen fortsetter for S&P 500 til neste år. Investorene har et gjennomsnittlig mål på 4.027,21 for indeksen, som tilsvarer rundt 9 prosents vekst fra nivået ved stengetid torsdag.

15 analytikers mål for S&P 500-indeksen i 2021 Analytiker Selskap Mål for 2021 Dubravko Lakos-Bujas JPMorgan Chase 4.400 Kristina Hooper Invesco 4.350 David Kostin Goldman Sachs 4.300 John Stoltzfus Oppenheimer 4.300 Brian Belski BMO 4.200 Keith Parker UBS 4.100 Maneesh Deshpande Barclays 4.000 Julian Emanuel BTIG 4.000 Sam Stovall CFRA 4.080 Binky Chadha Deutsche Bank 3.950 Mike Wilson Morgan Stanley 3.900 Darrel Cronk Wells Fargo Investment Institute 3.900 Tobias Levkovich Citigroup 3.800 Savita Subramanian BofA 3.800 Barry Bannister Stifel 3.800

Lakos-Bujas fra JPMorgan Chase har det mest optimistiske synet av de 15 analytikerne, med et mål på 4.400, tilsvarende en oppside på 19 prosent fra dagens nivå. Analytikerne fra Citigroup, BofA og Stifel er i motsatt ende av skalaen og tror indeksen skal opp 2,62 prosent til neste år.

Stimulert bull-marked

Kristina Hooper, analytiker i Invesco, har satt et friskt mål for S&P 500 til neste år og mener indeksen skal opp 14,5 prosent. Hun mener at utviklingen i vaksineutrullingen har stimulert bull-markedet og at Feds beslutning med å holde renten nær 0 prosent til tidligst 2023 vil bidra til vekst.

«Jeg forventer at mye av gevinsten vil komme i første halvdel av 2021, og legger til grunn sterk økonomisk oppgang når vaksinene rulles ut for fullt. Jeg forventer også at Fed vil være ekstremt imøtekommende, som burde støtte aktiva med høy risiko», skriver Hooper i en epost til MarketWatch.

CFRA-strategen Sam Stovall har et indeks-mål omtrent på snittet og mener at optimismen florerer i markedet. Han peker også på at Fed vil være svært medgjørlige og at det er store muligheter for ytterligere økonomisk bistand fra myndighetene.