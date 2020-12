To analytikere trekker frem fire kvartalsvinnere med stort oppsidepotensiale

To analytikere ble i denne ukens «Trading Nation» på CNBC bedt om å trekke frem attraktive kjøpskandidater med kriteriene attraktiv prising (lav multippel), høyt potensial for inntjeningsvekst og solide kvartalstall. Analytikeren Danielle Shay i Simpler Trading var først ut og rettet umiddelbart fokus mot handelsgiganten Walmart.

«Walmart har gjort det veldig bra de foregående tre kvartalene med tanke på inntjeningsvekst, pandemien tatt i betraktning. På grunn av den har Walmart måtte lansere mobilplattformen mye raskere enn planlagt og der har det gjort en helt fantastisk jobb», sier Shay i programmet.

Hun legger til at Walmart+, som er selskapets svar på Amazon Prime, tar stadig større markedsandeler og er blitt en mye tettere utfordrer av Jeff Bezos selskap. Walmart-aksjen har gått bedre enn Amazon-aksjen siden tallene for tredje kvartal ble lagt frem og til nå, men Amazons oppgang så langt i år er mer en tregangeren av Walmarts.

«Multiplene til Walmart er lavere enn for rivalene Costco, Target og eBay, så aksjen er et glimrende kjøp akkurat nå», sier Shay.

Tre favoritter

Analytikeren Craig Johnson, senioranalytiker for teknisk analyse i Piper Sandler, trakk fram sine tre favoritter under programmet. Han mener blant annet at moteselskapet Tapestry, et datterselskap av Coach, Kate Spade og Stuart Weitzman, ser attraktivt ut. Det har vært en av aksjene som har gått best på S&P 500 dette kvartalet.

«Tapestry-aksjen har hevet seg fra et lavt nivå på rundt 18 dollar og har begynt å jobbe seg høyere. Vi ser for oss at aksjen kan handles opp til rundt 49 dollar, og også opp mot 53, så det er en fin oppside fra dagens nivå», sier Johnson.

Tapestry-aksjen er opp 14,39 prosent i år til 30,85 dollar og de siste tre månedene er den opp 88,80 prosent.

Den andre aksjen Johnson trekker frem er produsenten av mikroprosessorer AMD. Han mener at aksjen har godt vekstpotensiale både på topp- og bunnlinjen og har forbedret marginene kraftig i det siste. Aksjen er opp nærmere 12 prosent siden oktober, høyere enn S&P 500s 10 prosents oppgang i perioden. AMD-aksjen har doblet seg så langt i år og er opp 100,20 prosent.

Den siste aksjen på Johnsons liste er forvaltningsselskapet Invesco. Senioranalytikeren trekker frem at det har en utbyttegrad på 3,5 prosent og har en fin pris/ bok.