Hurtigruten øker lånekapasitet

Hurtigruten Group melder i en oppdatering mandag at selskapet har sikret seg en økt remburs-kapasitet, eller et «letter of credit capacity», som vil si at selskapet kan frigjøre opptil 60 millioner euro i begrenset kontant kapital.

En remburs er et skriftlig løfte fra kjøpers bank som garanterer betaling dersom betingelsene i rembursen er oppfylt. Bankens betalingsplikt gjelder uansett kjøpers finansielle situasjon.

«Rembursen vil øke vår økonomiske fleksibilitet ettersom Hurtigruten planlegger oppstart av operasjoner med vellykket distribusjon av Covid-19-vaksinene,» skriver selskapet i meldingen.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.