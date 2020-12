Amerikansk storbank gir ti investortips for 2021

Wells Fargo, med sjefen for investeringsstrategi Chris Harvey i spissen, er ute med storbankens ti investortips for neste år. Øverst på listen troner en sterk advarsel mot børsvinneren Tesla, som Wells Fargo mener kan lide samme skjebne som AOL.

«Tesla ligner ekstremt mye på AOL på slutten av 90-tallet. AOL hadde, i likhet med Tesla, en banebrytende teknologi og en utrolig vekst, men det endret seg raskt», uttaler Harvey til CNBCs «Trading Nation».

Selv om medie- og nettselskapet AOL utviklet storstilt teknologi, klarte det ikke å tilpasse seg de teknologiske endringene raskt nok, og mistet sin dominante posisjon i markedet. Harvey advarer mot at Tesla kan lide samme skjebne, blant annet etter ryktene om at Apple vil utfordre Musks selskap og lansere en elektrisk bil i 2024.

«Etter 1999 hadde mange teknologi- og vekstselskaper tapt 50 til 100 prosent av verdien, og vi tenker at det kan skje mye raskere i 2020. Hvis det tok 12 måneder til det var slutt på den tiden, vil det ta 6 måneder i dag. Tesla må begynne å tenke mer syklisk og ikke vekst til enhver pris», sier Harvey om aksjen som er opp nærmere 700 prosent i år.

Grafer, krypto og «ikke godt nok»

Investeringsstrategen trekker frem grafdiagrammer bak den dystre Tesla-spådommen på Wells Fargos prioriterte liste over investortips. Han tror investorene vil kaste seg over aksjer med stygge diagrammer.

«Investorene vil lete etter aksjene som virkelig har fått juling, og de som ikke alle andre kjøper der diagrammene faktisk ser helt ødelagte ut», mener Harvey.

Harvey og Wells Fargo tror også at neste års børsvinner vil se annerledes ut til neste år og at investorene vil begynne å miste interessen for vekstaksjer. I tillegg vil kryptovaluta være det foretrukne spekulative instrumentet, men børsåret 2021 vil bli husket som «ikke godt nok», ifølge storbanken.

Se hele listen med Wells Fargos 10 investortips for 2021: