Forvaltere tror på børsfall mens Biden er president

Investorer tror i stor grad at Joe Biden som president kan bety lavere avkastning i aksjemarkedet, skriver CNBC.

I en undersøkelse med mer enn 100 investeringsdirektører og porteføljeforvaltere, spurte CNBC om hvor de står det kommende året, når det gjelder utviklingen for aksjer under en ny administrasjon.

To tredeler sa at de neste fire årene med Biden som president vil være dårligere for aksjer, sammenlignet med årene med Trump som president.

Siden Trumps ble president i januar 2017, har S&P 500 steget mer enn 60 prosent, blant annet på grunn av presidentens skattepolitikk, skriver CNBC. Investorer er bekymret for at Bidens skattereform i stor grad kan påvirke selskapenes inntjening, heter det.

Respondentene tror imidlertid noen sektorer vil gjøre det bedre enn andre, blant annet industri- og bankaksjer. Forbrukerkjempene og energiselskapene kan ende opp med å prestere dårligere, ifølge undersøkelsen.

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 14. og 23. desember.

AKSJER: Undersøkelse av CNBC. Foto: CNBC

Tror Dow Jones stiger

Forvalterne er likevel optimistisk om at Dow Jones-indeksen når nye høyder neste år.

To tredeler av respondentene i undersøkelsen sa at indeksen vil sannsynligvis avslutte 2021 på 35.000, noe som representerer en oppgang på omtrent 16 prosent fra torsdagens sluttkurs. Fem prosent sa at indeksen kunne klatre til 40.000 innen utgangen av neste år.

Ti prosent sa at Dow Jones vil falle til 25.000, mens 18 prosent sa at den vil synke til 30.000.