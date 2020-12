Først falt Oslo Børs over 30 prosent. Siden har aksjemarkedet steget nesten 50 prosent, og er tilbake ved utgangspunktet i mars – opp et par prosent for året. Men aksjesjef Gaute Eie i ABG Sundal Collier og Peter Hermanrud er nærmest rørende enige om at aksjemarkedet er stedet å være også i 2021.

– Basert på tradisjonelle verdivurderinger er det nærliggende å frykte en korreksjon på børsen. Men rentenivået er så lavt at jeg ikke ser noen reallokering til annet enn aksjer, sier Eie.

Inntjeningsveksten vi får med oss inn i første halvår klarer vi ikke stoppe. Grådigheten kommer til å presse dette videre Gaute Eie

Hermanrud tror det kommer korreksjoner, men at disse kun vil være en ekstra god kjøpsmulighet.

– Korreksjon er kjøpsmulighet

– Korreksjoner kommer uansett og det vil du få neste år også. Det som tyder på korreksjon er at markedet har steget så mye. Da kommer veldig ofte korreksjoner. Motargumentet er at vi har hatt en sterk trend inn i julen, og da pleier den trenden å forsterke seg i romjulen og i januar. Jeg heller mot det, sier aksjestrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets.

– Jeg tror en korreksjon er en kjøpsmulighet. Dette er ikke tiden for et langsiktig fall. Corona blir borte. Vaksiner kommer, og selskapene tjener mer penger. Da er det god stemning, sier Hermanrud.

IKKE METT ENNÅ: – Det vil komme masse nynoteringer i første kvartal. Det har vært bølger før også, men på ett tidspunkt er markedet mettet, sier Peter Hermanrud. Foto: Iván Kverme

– Grådigheten presser

Ifølge Gaute Eie er det fundamentale forhold som kommer til å sende børskursene til værs.

– Inntjeningsveksten vi får med oss inn i første halvår klarer vi ikke stoppe. Grådigheten kommer til å presse dette videre. Jeg tror den største faren er at vi venter for mye av 2021. Men det er skummelt først til høsten, sier Eie.

Norge har 1 prosent av EUs befolkning og over 20 prosent av nye børsnoteringer. Vi er det markedet i Europa som har flest nynoteringer – foran England og Tyskland Peter Hermanrud

– Det har vært en interessant høst, og jeg tror dette vil fortsette. Mange gode selskaper kommer, og selvfølgelig noen dårlige som ikke er verdt det de prises til og vil gjøre det dårligere, men stort sett har dette vært bra for Norge og Oslo Børs. Jeg tror det vil fortsette i første halvår 2021, sier Eie.

– Kommer mange nye

– Det er i hvert fall bra for oss som jobber i meglerhusene, men vi kan ikke tro det fortsetter. Norge har 1 prosent av EUs befolkning og over 20 prosent av nye børsnoteringer. Vi er det markedet i Europa som har flest nynoteringer – foran England og Tyskland, så det kan ikke vare evig, sier Hermanrud.

Thomas Nielsen var ute og spådde ABG Sundal Collier-aksjen kraftig opp før jul. Det avstår Eie fra å kommentere som sender ballen til Hermanrud.

– Meglerbransjen går fantastisk bra. Men den som tror ABG går i 16–17 kroner må tro at de alltid skal lykkes. Det tror ikke jeg, sier han.

– Men det har vært bra, og investorene har tjent penger. Det vil komme masse nynoteringer i første kvartal. Det har vært bølger før også, men på ett tidspunkt er markedet mettet, sier Hermanrud.

– 90 prosent var tull

– Det vil handle om grønn sektor og teknologi. Mange selskaper innen teknolog har omsetning og inntjening. Blant de grønne er det mange som ikke har det, og man vet ikke hvilke teknologier som blir vinnere, sier Eie.

– Den grønne sektoren er som IT-sektoren var i 2000. Det var umulig å vite hvilke teknologiselskaper som skulle redde verden, og det viste seg at 90 prosent var tull. I dag er det umulig å si hvilke som blir vinnerne. Det beste rådet er å ha en portefølje, sier Eie.

– På teknologisiden er det masse spennende, og mye vekst. Og det er interessant å se internasjonale investorer som tar store kjøp i norske teknologiselskaper, sier han.