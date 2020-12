Oppgang i vente på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading stiger Oslo Børs med 0,40 prosent fra start. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,5] prosent.

Olje

Tirsdag morgen er brent-oljen opp 0,35 prosent til 51,08 dollar, mens WTI-oljen stiger 0,33 prosent til 47,83 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 51,38 dollar ved stengetid på hovedindeksen mandag.

Prognoser for innstramming av amerikanske råoljelagre gir støtte til prisene, ettersom lagrene ventes å ha gått ned forrige uke, mens varelagrene for raffinerte produkter sannsynligvis økte.

Fem analytikere som ble spurt av Reuters, anslår i gjennomsnitt av råoljelagrene falt med 2,2 millioner fat forrige uke.

Asia

I Japan stiger Nikkei 2,66 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,74 prosent.

Man må tilbake til august 1990 for å finne handel på nivåer som er høyere enn den nåværende utviklingen på Nikkei, ifølge data fra Refinitiv.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,54 prosent, og CSI 300 er ned 0,42 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,85 prosent.

I Sør-Korea går Kospi-indeksen frem 0,16 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,53 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,21 prosent.

Wall Street

Indeksene på New York-børsen steg til nye høyder mandag, og alle stengte til nye toppnoteringer.

Den brede S&P-500 steg 0,87 prosent til 3.735,36.

Dow Jones stengte opp 0,67 prosent til 30.401,30.

Teknologitunge Nasdaq steg på sin side 0,74 prosent til 12.899,42.

Oppgangen kom etter bred økning i Europa, hvor Tysklands Dax-indeks steg 1,5 prosent til ny toppnotering. Den europeiske Stoxx 600 steg 0,7 prosent og Frankrikes CAC 40 steg med 1,2 prosent.

– Aksjer ser ut til å avslutte året sterkt, og det tror jeg med god grunn, sa Terry Sandven, aksjestrateg i US Bank Wealth Management.

– Det er ytterligere stimulans fra myndighetene, som gir et visst mål for økonomisk stabilitet, medisinsk fremgang for Covid-19 fortsetter å utvikle seg, og makrobildet er gunstig for aksjer.

Mandag kveld stemte Representantenes hus for å øke kontantbetalingen til millioner av amerikanere til 2.000 dollar. Vedtaket blir nå sendt til det republikansk-kontrollerte Senatet, der det er usikkert om det blir vedtatt.

Hovedindeksen

Oslo Børs stengte mandag til ny toppnotering. Forrige toppnotering fant sted lille juleaften. Hovedindeksen stengte opp 1,37 prosent til 966,67 poeng, og det ble omsatt aksjer for 4,16 milliarder kroner.

Både oppgang for oljeprisen og Trumps godkjennelse av en ny krisepakke var med på å påvirke den positive utviklingen.

Mandagens vinner ble oljemyggen Zenith Energy . Aksjen steg kraftig lille juleaften på nyheter om en ny lisenskontrakt, og mandag fortsatte himmelferden. Aksjen stengte opp 64,29 prosent.

Den mest omsatte aksjen på romjulens første handelsdag var Norwegian NAS, som stengte opp 32,66 prosent. Den svenske day traderen Per Stolt tror på 11-dobling og 1.000 kroner aksjen.

Det var også hydrogenfest med HydrogenPro , som steg 12,26 prosent, og Everfuel og Nel som steg henholdsvis 21,35 og 8,16 prosent.

Nedgangen fortsatte for Norcod , som falt 13,31 prosent. Aksjen har steget kraftig i det siste, men trenden snudde 22. desember.

Dette skjer i dag - tirsdag

Makro:

- SCB: handelsbalanse november 9.30 - SCB: forbrukerlån november 9.30

- USA: Redbook detaljhandel, ukedata 14.55 - USA: S&P CS boligpriser oktober 15.00

Annet:

- Olje: API, ukentlig oljelagertall 22.30