Venter nedgang for bitcoin i 2021: – Vil toppe seg i januar

Som de fleste har fått med seg, har den digitale kryptovalutaen bitcoin steget svært mye det siste året, og har i løpet av de siste ukene strukket seg til stadig nye toppnoteringer.

Tirsdag morgen koster en digital bitcoin-«mynt» i overkant av 26.350 dollar - tilsvarende omtrent 226.000 norske kroner.

Enkelte analytikere og eksperter mener at kryptovalutaen kan stige til himmels - som for eksempel investeringsdirektør Scott Minerd i Guggenheim Global.

Ifølge en analytiker og trader i Newton Advisors kan det derimot gå mot nedgang fra januar 2021, skriver CNBC.

– Den er fremdeles ganske «bullish» på kort sikt, gitt at den akkurat brøt flere «all-time highs». Jeg tror vi har en vei å gå, sier analytiker og trader Mark Newton i Newton Advisors til CNBC.

– Men på kort sikt viser min syklusanalyse at den vil toppe seg i januar.

Newton sitter selv på diverse kryptoposisjoner, opplyses det.

Mindre investor-appetitt

Newton påpeker blant annet at søk på «bitcoin» på søkemotoren Google har steget med 750 prosent det siste året, men at søkene ikke er i nærheten av å ligge på nivået fra 2017.

– Jeg tror ikke at investorene har den samme appetitten for krypto, selv om de institusjonelle aktørene går i den retningen, sier Newton ifølge CNBC.

Newton viser også til en graf som viser tre forskjellige bitcoin-sykluser, der hovedsyklusen er på 273 dager, for å spore endringer i kryptovalutaens fremtidige vekst. Den antyder ifølge Newton en kommende nedgang.

– For alle årene vi har hatt en fantastisk vekst i fjerde kvartal, har kursen så reversert seg i slutten av desember, tidlig januar og falt. Så jeg tror det nå vil komme en mulighet for investorer for å kjøpe billigere krypto og spesielt da bitcoin.

Newton opplyser videre til CNBC at han planlegger å selge sine posisjoner i løpet av de neste to ukene.