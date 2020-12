Dro inn 125 milliarder dollar i gebyrer

Investeringsbanker over hele verden genererte rekordhøye 124,5 milliarder dollar i gebyrer i år, da selskaper opplevde økende behov for å hente kapital for å overleve pandemien.

– Det var et veldig robust år for utstedelse av både gjeld og egenkapital, sier Barclays-analytiker Jason Goldberg, ifølge Financial Times.

– Du så en økning i år da selskaper ønsket å få tilgang til kapitalmarkedene for å støtte balansen i møtet med pandemirelatert usikkerhet.

I år har selskaper samlet inn mer enn 5 billioner dollar gjennom utstedelse av obligasjoner, et beløp som aldri har blitt toppet. I denne sammenhengen tjente meglerhusene 42,9 milliarder dollar, en økning på 25 prosent fra året før. Analytikere tviler imidlertid på at denne prestasjonen vil bli gjentatt neste år, siden mange selskaper nå har enorm gjeld og ønsker å forbedre balansen, skriver Financal Times.

Gebyrinntekter relatert til børsnoteringer steg 90 prosent til 13 milliarder dollar, det høyeste nivået siden 2000, viser Refinitiv-data. 2020 var året med rekordmange noteringer, som inkluderer matleveringstjenesten DoorDash og programvareselskapet Snowflake. Store børsnoteringer forventes å fortsette i 2021, ifølge Morningstar-analytiker Michael Wong.

Inkludert emisjoner kom inntektene fra utstedelse av egenkapital inn på 32 milliarder dollar. Til sammenligning var beløpet 18,3 milliarder i 2019.

Rådgivningsgebyrer fra fusjoner og oppkjøp (M&A) falt 10 prosent til 29,6 milliarder dollar, etter at antall transaksjoner falt dramatisk i første halvdel av 2020.

Amerikanske banker på topp

Til sammen genererte de største amerikanske bankene - JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley og Citigroup - i underkant av 37 milliarder dollar i inntekter fra investeringsbank-virksomheten, eller 30 prosent av gebyrene opptjent i år, deres høyeste andel siden 2013. Europeiske rivaler utgjorde derimot mindre enn en fjerdedel av gebyrene i 2020, den laveste andelen siden 2000.

Hittil i år har Goldman Sachs-aksjen steget 12,9 prosent, mens Morgan Stanley har klatret 33 prosent på Wall Street. Bank of America og Citigroup har imidlertid falt henholdsvis 14,4 og 29,5 prosent. På Oslo Børs har DNB og ABG Sundal Collier steget henholdsvis 1,7 og 56,9 prosent.