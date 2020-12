Hedgefond har lenge blitt kritisert for at de store honorarene ikke er representative for den avkastningen de leverer, sammenlignet med passivt forvaltede fond. Året 2020 vil neppe legge en brems på kritikken.

Hedgefond globalt har nemlig levert en gjennomsnittlig avkastning på 7,3 prosent i løpet av årets første 11 måneder, hvilket er dårligere enn samleindeksen S&P 500, som har lagt på seg 14 prosent. Det gjengir Reuters fra Hedge Fund Research.

Til tross for det noe svake gjennomsnittet, mener flere investorer at dette viser gode prestasjoner fra fondsforvalterne.

«Hedgefond generelt håndterte perioden fram til mars veldig bra – i hvert fall mye bedre enn 2008 – og har endt opp i positivt territorium», sa Robert Sears, investeringsdirektør i Capital Generation Partners, til Reuters.

Usikkerheten fra det amerikanske presidentvalget og coronakrisen fremheves samtidig som sentrale faktorer for hvorfor fondene ikke har prestert bedre. Det gjenstår å se om hedgefondene i løpet av årets siste måned har klart å snevre inn gapet til referanseindeksen.