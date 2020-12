Oslo Børs stormer mot tusengrensen

Oslo Børs – i likhet med svært mange av verdens børser – har vært gjennom en berg- og dalbane etter at coronaviruset spredte seg over verdens kontinenter. I november bikket industriindeksen Dow Jones 30.000 poeng for første gang i historien, og har siden den tid stormet videre oppover. S&P 500-indeksen fikk ny bestenotering mandag med over 3.735 poeng.

I januar var utsiktene mot å bikke 1.000-poenggrensen for Oslo Børs lovende etter en bestenotering på 949,01 poeng. Vi måtte imidlertid vente helt til midten av desember før denne poenggrensen ble slått.

Tirsdag ettermiddag hadde Børsen en ny bestenotering på 975,9 poeng, skarve 24 poeng fra tusengrensen.

Siden 21. desember har hovedindeksen klatret over 4,6 prosent.

Oljeprisen kan være avgjørende

Siste helgen før jul varslet Boris Johnson om en virusmutasjon i Storbritannia som har vist seg 70 prosent mer smittsom. Frykt blant investorene for enda en sosial nedstengning i Europa gjorde at flere børser falt påfølgende mandag, deriblant Oslo Børs. En korreksjon på nærmere 3 prosent i oljeprisen hadde deler av skylden for fallet.

«Nyheten fra Storbritannia har ført til at det er blitt en reprising av forventningene omkring effektiviteten til vaksinene og potensialet for økte eller forlengede mobilitetsrestriksjoner som reduserer oljeforbruket. Oljeprisnedgangen er derfor primært drevet av en redusert etterspørselsforventning som følge av virusmutasjonen», fortalte Bjørnar Tonhaugen, sjef for globale oljemarkeder i Rystad Energy til Finansavisen tidlig forrige uke.

Prisen på brentoljen har imidlertid tatt seg opp igjen etter prisfallet og ligger tirsdag ettermiddag på 51,4 dollar fatet.

Kontantstøtten til det amerikanske folk etter at stimulansepakken fra amerikanske myndigheter på over 900 milliarder dollar ble vedtatt bidrar, ifølge Nordnet-analytiker Roger Berntsen, til økt etterspørsel etter olje gjennom vinteren, hvilket som kan føre til at Oslo Børs tar et ytterlige byks.

Han trekker imidlertid frem beslutningen fra OPEC+ om å øke produksjonen med 500.000 fat fra og med nyttår, kombinert med en forverret smittesituasjon, som en faktor som kan påvirke markedsbalansen negativt på kort sikt.