Norges Bank selger unna

I januar vil Norges Bank selge valuta på vegne av staten for tilsvarende 800 millioner kroner hver dag. Det opplyser sentralbanken i en pressmelding onsdag.

De daglige valutatransaksjonene i januar er lavere enn budsjettallene for 2021 tilsier. Og ifølge Norges Bank er det for å sikre at sentralbanken har tilstrekkelig valuta tilgjengelig for salg gjennom måneden. Norges Bank har en egen portefølje, kalt petrobufferporteføljen (PBP), for å håndtere strømmene knyttet til valutatransaksjonene.

De daglige valutasalgene vil gjøre at saldoen til PBP vil falle gjennom måneden, men Norges Bank vil i planleggingen av transaksjoner søke å unngå at porteføljen går i minus.