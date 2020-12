Reuters: Svakeste dollar på to år

Dollaren falt til sin laveste verdi på mer enn to år, skriver Reuters onsdag.

Samtidig steg mer risikable valutaer, der flere investorer valgte å overse den siste forsinkelsen i den amerikanske stimuluspakken og siktet på at appetitten for mer risikable investeringer vil stige i 2021.

Onsdag formiddag koster en amerikansk dollar omtrent 0,81 euro, en nedgang på omtrent 0,5 prosent siden mandag. Hjemme i Norge må du ut med 8,59 kroner for en dollar.

Stimulusdramaet

Det amerikanske senatets majoritetsleder Mitch McConnell blokkerte tirsdag en avstemning om økning av nødhjelpsutbetalingene til 2000 dollar, noe som førte til nok en forsinkelse i forhandlingene om videre finanspolitisk stimulans i USA.

Markedssentimentet ser imidlertid lyst ut, ifølge Reuters, ettersom investorene var optimistiske til at en avtale om videre støtte vil bli nådd, noe som reduserer etterspørselen til den «trygge» dollaren.

Sjefanalytiker Naeem Aslam i Avatrade skriver i en rapport at den nylige nedgangen i dollarkursen ikke betyr så veldig mye for investorene, ettersom de har vært «over the moon» etter nyhetene om at det fremdeles er rikelig med finanspolitisk støtte til den amerikanske økonomien tilgjengelig, skriver Reuters.

Analytikere venter at dollaren vil svekkes ytterligere i 2021 ettersom det er forventet at den kommende presidenten Joe Biden vil øke presset for enda flere støttetiltak for økonomien.