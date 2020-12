Coinbase fjerner verdens fjerde største kryptovaluta fra sine sider

Ripples kryptovaluta XRP faller i overkant av 3,7 prosent onsdag, og fortsetter dermed den kraftige nedgangen på over 60 prosent på mindre enn to uker.

Nedgangen begynte da det ble melt at det amerikanske finanstilsynet Securities and Exchange Commission (SEC) saksøker fintechselskapet Ripple Labs for brudd på lover knyttet til verdipapirer.

Tirsdag kveld meldte kryptobørsen Coinbase at selskapet vil fjerne XRP fra handelen 19. januar januar, skriver Bloomberg.

Coinbase følger dermed den mindre kryptoforhandleren Bitstamp, som var den første kryptobørsen til å kvitte seg med valutaen.

XRP er verdens 4. største kryptovaluta med en total markedsverdi på omtrent 9,9 milliarder dollar.