Bitcoin fortsetter himmelferden på årets siste dag og stiger 1,0 prosent til 29.176 dollar – ny toppnotering. Kryptovalutaen ligger an til å mer enn tredoble seg i løpet av 2020.

Ledende strateg i Fundstrat David Grider tror ikke festen stopper her og spår ytterligere oppgang.

«Vi er fortsatt positive og øker vårt kursmål på Bitcoin fra 25.000 dollar til 40.000 dollar, mens vi igjen anbefaler de som ønsker å eksponere om å favorisere tilbakeslag gitt det nylige rallyet», forklarer Grider ifølge Marketwatch.

Strategen kan se for seg at flere vil ta profitt og sende Bitcoin-prisen ned. Samtidig mener han at nye kryptovalutaer og regulatoriske tiltak kan hindre videre oppgang.

«Vi vil ikke se på disse hendelsene som langsiktige problemer for Bitcoin, men hvis slike hendelser utspiller seg, kan de ha en negativ innvirkning på bredere markedssentiment og priser», argumenterer Grider ifølge nyhetsbyåret.