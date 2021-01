– Tesla har en ekstrem valuta

Tesla-aksjen har steget 650 prosent i 2020 og prises til 607 milliarder dollar tilsvarende 5.200 milliarder kroner. Selskapet har alene en verdi tilsvarende nær halvparten av det norske oljefondet.

Jan Petter Sissener drev aktiv shorting av Tesla i en tidlig fase, og gikk på en god gammeldags shortsmell. Lille julaften fortalte han til Finansavisen at han igjen hadde veddet på kursfall i Tesla. Denne gangen gjennom kjøp av salgsopsjoner.

Arne Fredly vil ikke shorte Tesla.

– Kahoot kan kjøpe

– Jeg har lært meg at det er farlig å shorte disse aksjene. For meg betyr short å være i cash. Grunnen er Tesla-syndromet. Når en aksje blir så høyt priset med ekstrem likviditet, så får du en valuta som er ekstremt verdifull.

– Elon Musk er en smart fyr med fantastiske markedsføringsegenskaper. Da Tesla kom inn i S&P-indeksen ble det omsatt Tesla-aksjer for 150 ganger dagsomsetningen på hele Oslo Børs.

– Tesla kan kjøpe en konkurrent hver dag uten at det påvirker aksjekursen. Selv i Stockholm er det slik at hvis du starter med dårlig ide så kan du kjøpe de beste ingeniørene. Nå kan Kahoot kjøpe andre techselskaper og få innvannende effekt. Visma er jo bygget opp slik, sier Fredly.

– Forskjellen er markedsføring

– Disse aksjene er blitt så likvide og at de blir et godt byttemiddel selv om idéen var dårlig. Tesla er et eksempel på hvilken markedsmakt du får og hva du kan gjøre med den, sier Fredly.

– Jeg har funnet mange aksjer i USA som er billigere enn norske aksjer, men jeg fant også et lakseoppdrettsselskap som heter AQB og har 55 matretter med laks samtidig som de sier de har en teknologi, og er priset til 4 milliarder.

– Forskjellen er at denne aksjen har fått markedsføring, mens en annen aksje som ikke har fått markedsføring prises til en hundredel.

– Hexagon Purus må vente

– Noen aksjer er greit priset. Andre er «hype». Men aksjer skal prises på kontantstrøm i fremtiden. Men i Hexagon Purus må du vente 6-7 år før de tjener penger. Tesla har klart å holde det momentumet gående. Det er en stor aksje og et stort land så det er lettere å gjøre øvelsen. NEL har også klart det.

– Tesla er nå priset nesten som et norsk oljefond, og aksjeomsetning er så enorm at de kan kjøpe andre selskaper og kjøpe seg fortjeneste. De er så store at de kan gjøre veldig mye - kjøpe batteriprodusenter og alt gjennom valutaen de har, sier Fredly.